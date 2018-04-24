Призывы к реформам и санкции против России. Как в Канаде прошел саммит глав МИД Большой семерки

Страны Большой семерки объединят усилия на уровне совместной рабочей группы по противостоянию поведению Российской Федерации. Об этом заявил и.о. государственного секретаря США Джон Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты не просто взяли на себя обязательства в рамках Большой семерки, но и активно принимают меры. В связи с этим он напомнил о выдворении значительного количества российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в США. По его словам, Вашингтон ввел новые жесткие санкции против российских олигархов и организаций. Об этом в сюжете Радио НВ.

Руководители МИД государств G7 выступили с критикой России за ее "вмешательство в демократические системы". На тех, кто намерен подорвать демократию, ждут "последствия", заявила министр иностранных дел Канады Фриланд. Также в Большой семерке решили создать специальную группу для обсуждения поведения России, сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Мы решили создать в рамках G7 группу, которая рассмотрит - позвольте мне назвать это следующим образом - преступное российское поведение во всех его проявлениях, независимо, это кибервойна, или это дезинформация, или попытки убийства - что угодно. И коллективно попробуем найти на это ответы", - отметил глава МИД Великобритании.

России пока хорошо удается сеять раздор в мировом сообществе, также отметил Джонсон. Эта страна, по его словам, пытается запутать и посеять сомнения, поставляя фейковые новости.

Главы МИД стран G7 напомнили Украине о создании Антикоррупционного суда, который должен соответствовать стандартам Венецианской комиссии.

Большая семерка готова расширить санкции в отношении России. Об этом говорится в совместном заявлении министров стран G7, опубликованном в ночь на 24 апреля. Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия России. Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан с полным и необратимым" выполнением Россией Минских соглашений.

В рамках специального заседания, посвященного украинскому вопросу, главы внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки говорили о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, рассказал телеканалу Интер министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, атаку на Украину видят как атаку на свободный, демократический мир.

Министры также обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе и дальнейшие шаги, направленные на консолидацию международного сообщества по поддержке Украины и отражения агрессии России, добавил Климкин.

Как и в течение предыдущих четырех лет, западные государства объединяют санкции и сотрудничество с Россией по определенным вопросам, отметил в комментарии Радио НВ эксперт-международник Николай Капитоненко.

"Западные государства сочетают санкционный режим вместе с сотрудничеством и диалогом с Россией по тем вопросам, которые их интересуют. С их точки зрения, это наиболее удачная стратегия. Кремль должен исходить из того, что санкции будут постоянно расширяться. Медленно и выборочно, но увеличивать давление на Москву", - отмечает Николай Капитоненко.

Министры иностранных дел стран G7 также призвали Украину создать Антикоррупционный суд, который должен соответствовать стандартам Венецианской комиссии. Руководители ведомств приветствовали шаги, сделанные Украиной в сферах децентрализации и экономического роста, и призвали двигаться в направлении проведения избирательных реформ и принятия закона о национальной безопасности.