Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию с 2026 года (Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении круглогодичного призыва в армию . С 2026 года мероприятия по отбору в армию будут проходить с 1 января по 31 декабря, а не только во время сезонных кампаний, как сейчас.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Согласно документу, отправлять новобранцев в армию будут по-прежнему — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря — во время весеннего и осеннего призыва. Однако призывные и врачебные комиссии в военкоматах будут работать круглый год.

TMT пишет, что закон устанавливает предельный срок явки в военкомат после размещения электронной повестки дня в реестре — 30 суток.

Также если призывник потерял право на отсрочку или не получил повестку до начала сезонной отправки в армию, он обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с момента старта этого периода для сверки данных, отмечает издание.

При этом призывные комиссии могут принимать решение об отсрочке или освобождении от призыва заочно.

Кроме того, закон устанавливает новые сроки подачи заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую. Издание пишет, что отныне призывнику необходимо обращаться заранее — до 1 апреля в случае осеннего призыва и до 1 октября в случае весеннего.

Авторы поправок утверждают, что новые меры позволят «равномерно распределить нагрузку» на военкоматы и «повысить качество призыва».

По словам проекта Идите лесом, на самом деле новый формат «означает постоянную активность военкоматов, что создает условия для непрерывного проведения облав, вручения повесток и давления на призывников в течение всего года».

28 октября Государственная дума страны-агрессора России приняла закон о призыве в течение всего года.

В тот же день росСМИ сообщали, что Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект, который позволит отправлять резервистов на сборы для защиты критической инфраструктуры.