Принята резолюция: Сенат США призвал Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма

28 июля, 13:52
Сенат США призвал Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма (Фото:gaidin1234/flickr.com)

Сенат США призвал Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма (Фото:gaidin1234/flickr.com)

В среду, 28 июля, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Сенаторы призывают пойти на такой шаг за действия РФ в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели «к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей», сообщает The New York Times.

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Аналогичная мера была одобрена в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия.

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«Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные массовые казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине», — говорится в резолюции Сената.

Право назначать государство спонсором терроризма принадлежит Государственному департаменту. Сейчас в список таких стран куда входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма — на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. 3 мая с таким призывом Верховная Рада обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США.

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20 июля издание Politico сообщило, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Терроризм Госдеп Сенат США

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