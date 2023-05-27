«Мы контролируем процесс». Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию об идее Китая относительно территориальных уступок Украины в обмен на мир 27 мая, 16:49 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Tiksa Negeri)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию Wall Street Journal относительно предложения спецпредставителя Китая Ли Хуэя немедленно прекратить огонь и признать оккупированные территории Украины частью России.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел в видеообращении.

Кулеба заявил, что после появления публикации немедленно связался с коллегами в тех столицах, которые посещал Ли Хуэй. По словам министра, ни один из них не подтвердил, что велись переговоры о признании российскими тех территорий, которые сейчас контролирует страна-агрессор.



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Он добавил, что Украина ведет диалог со всеми ключевыми партнерами и контролирует ситуацию.



«Призываю вас сохранять холодный ум и здравый смысл, не надо вестись и эмоционально реагировать на каждую публикацию. Мы контролируем процесс. Никто за нашей спиной ничего против нас делать не будет, потому что со всеми ключевыми партнерами у нас построены доверительные отношения», — сказал Кулеба.



Глава МИД также добавил, что Китай является «важным собеседником» и назвал принципы, по которым Украина будет продолжать вести диалог с Китаем, среди них:

исключительно взаимное уважение к территориальной целостности,

никакие инициативы, которые предусматривают территориальные уступки Украины, рассматриваться не будут,

никакого замороженного конфликта.

Кулеба добавил, что такая позиция является твердой, ее придерживается как президент Украины Владимир Зеленский, так и он.



15 мая было объявлено о «мирной миссии» Китая, согласно которой топ-дипломат Ли Хуэй должен был посетить Польшу, Францию и Германию. В Пекине заявили, что его визиты направлены на обсуждение «политического урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины.



17 мая спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Киев. Он провел встречу с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой. Они обсудили сотрудничество стран и «пути прекращения российской агрессии».



26 мая газета WSJ сообщила, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездок в страны Европы призвал признать оккупированные территории Украины российскими.



В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикацию, отметив, что любые территориальные уступки в войне с РФ будут означать поражение демократии и консервацию режима российского диктатора Владимира Путина.

