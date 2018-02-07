Признание украинского Голодомора геноцидом: Израиль сделал первый шаг

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Уже 24 страны признали Голодомор геноцидом. Израиль может стать следующим

Уже 24 страны признали Голодомор геноцидом. Израиль может стать следующим

Израиль готовится признать Голодомор актом геноцида против украинского народа и установить 6 декабря официальным днем памяти его жертв.

Законопроект об этом в среду, 7 февраля, внес на рассмотрение Кнессета депутат из партии премьера Беньямина Нетаньяху Акрам Хасон, передает NEWSru.co.il.

В пояснительной записке к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

В офисе Хасона добавили, что идея законопроекта возникла у него после рабочей поездки в Украину в декабре 2017 года.

"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - рассказали в его пресс-службе.

Израильское издание уточняет, что уже 24 страны признали Голодомор 1932-33 годов в Украине актом геноцида советских властей.

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Напомним, одним из последних упоминаний про Голодомор в отношении украинцев на международной арене прозвучало в Австралии. В ноябре 2017 года сенаторы приняли заявление к 85-й годовщине Голодомора.

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