Нетаньяху назвал намерение Британии признать Палестину «наградой для ХАМАС»

Об этом сообщает CNN.

«Стармер вознаграждает ужасный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границе Израиля СЕГОДНЯ будет угрожать Британии ЗАВТРА. Уступки джихадистским террористам всегда проваливаются. Они провалятся и для вас. Этого не будет», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к этому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Стармер подчеркнул тяжесть гуманитарной ситуации в Газе и вновь призвал Израиль обеспечить надлежащий доступ гуманитарной помощи и избегать обстрелов мирного населения.

Признание Палестины — что известно

22 мая 2024 года Норвегия, Ирландия и Испания объявили, что признают Палестину независимым государством.

В тот же день в Белом доме заявили, что не поддерживают признание Палестины отдельным государством. Позиция США заключается в том, что Палестинское государство следует создавать путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что будет продвигать общую позицию Евросоюза, которая базируется на решении о двух государствах.

С 1988 года более 140 из 193 стран-членов ООН признали Палестинское государство, среди них лишь некоторые страны ЕС.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает Палестину как государство — сославшись на настоятельную необходимость положить конец войне в секторе Газа и смягчить гуманитарный кризис. По словам политика, официально он объявит об этом в сентябре — в рамках заседания Генассамблеи.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал план президента Эммануэля Макрона по признанию Палестины суверенным государством «безрассудным решением», которое «служит пропаганде ХАМАСа и тормозит процесс мира».

Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп отклонил план президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Палестинского государства.

«То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший человек. Мне он нравится, но это заявление не имеет веса», — приводит агентство слова президента США.