Юридическая ловушка. Наказать военных преступников РФ можно только после победы Украины в войне — Чумак 31 марта, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Ирпень, Киевская область, Украина 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-замгенпрокурора Виктор Чумак в эфире Радио НВ объяснил, что привлечь к ответственности военных преступников, находящихся среди военно-политического руководства России, можно только после безоговорочной победы Украины.

«Военных преступников можно привлечь к юридической ответственности по окончании боевых действий. Окончание [войны] должно быть, по меньшей мере, победоносным для того, чтобы, во-первых, привлечь к ответственности военных преступников, а во-вторых, говорить о репарациях, восстановлении справедливости», — отметил Чумак.

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Если безоговорочной победы Украины не будет, добавил юрист, то наказать россиян вряд ли удастся:

«Если эти боевые действия будут закончены перемирием, которое не позволит привлечь их к ответственности, мы всегда будем чувствовать, что справедливость не наступила. И здесь такая ситуация, что мы в определенной ловушке: как закончить войну таким образом, чтобы всех этих людей привлечь к ответственности».

1 апреля возобновятся переговоры между делегациями Украины и России.

Украина на переговорах настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой могут выступить 11 стран.

Однако западные союзники Украины уже встретили это предложение скептически, пишет Wall Street Journal.

Также советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что Украина предлагает России зафиксировать в отдельном пункте мирного договора позицию стран в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о оккупированных Россией Крыме и Севастополе. По его словам, предложение по Крыму является «революционным», ведь возвращает вопрос полуострова в повестку дня.

Вопросы временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсуждать в рамках переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

31 марта — 36-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Путин заявил итальянскому премьер-министру Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине еще не созданы.

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