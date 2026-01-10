Ирак создает комиссию для противодействия вербовке молодежи на войну против Украины

Правительство Ирака создаст специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием и прекращением вербовки иракской молодежи для участия в войне России против Украины.

Об этом сообщает проект Хочу жить.



Как заявил временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Тарек Казем во время встречи с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым, официальный Багдад обеспокоен фактами привлечения граждан Ирака в ряды российской армии.

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Для реагирования на эту проблему в Ираке будет создана отдельная комиссия, которая будет работать во взаимодействии с Верховным судебным советом Ирака.

Иракская сторона также подчеркнула, что национальное законодательство предусматривает строгую ответственность за наемничество, включая возможное пожизненное заключение.

Кроме того, дипломаты подтвердили принципиальную позицию Ирака относительно нейтралитета и невмешательства во внутренние дела других государств, что закреплено в конституции страны.

Министерство иностранных дел Украины регулярно призывает граждан третьих стран всеми возможными способами избегать попадания в состав российской оккупационной армии.

Ранее МИД Украины призвал страны Африки принять решительные меры для прекращения российских схем вербовки, направленных на привлечение молодежи со всего континента.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, сейчас на стороне России воюют более 1400 граждан африканских государств.