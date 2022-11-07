«Это большая проблема». Россия накапливает в Беларуси иранские дроны, с ними сложно иметь дело — посол 7 ноября, 14:02 Спасатели тушат пожар (Фото:ГСЧС)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что страна-агрессор РФ накапливает иранские беспилотники в Беларуси, это «самая большая проблема».

«Иранские беспилотники – это самая большая проблема. Они дешевые, и они приходят роем. Очень тяжело сталкиваться с ними», — сказал он в эфире Sky News.

При этом дипломат добавил, что у России заканчиваются ракеты.

Видео дня

«Нам удалось унести с неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У них кончаются ракеты, это точно. Сегодня российский флот не уходил со своих баз в море, где пускал свои ракеты», - сказал он.

С начала осени Россия регулярно использует иранские беспилотники в войне с Украиной, причем преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре и создавая угрозу мирным жителям.

О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, сообщали американские СМИ еще в августе. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

В Иране долгое время категорически отрицали поставки беспилотников России. Однако, 5 ноября министр иностранных дел Ирана впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Но он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи.