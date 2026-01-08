Снимок с воздуха на фьорд в западной Гренландии (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Американские официальные лица обсуждают возможность осуществить единовременные выплаты гренландцам, чтобы убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам .

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех собеседников, которые знакомы с этим вопросом.

Два источника отметили, что хотя точная сумма и логистика любых платежей непонятны, официальные лица США, включая чиновников Белого дома, обсуждали цифры от $10 тыс. до $100 тыс. на человека.

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Журналисты отмечают, что идея непосредственной оплаты жителям Гренландии предлагает одно из объяснений того, как Соединенные Штаты могут попытаться «купить» остров с 57 тыс. жителей, несмотря на настаивание властей в Копенгагене и Нууку на том, что он не продается.

Reuters пишет, что эта тактика есть среди различных планов, обсуждаемых Белым домом по приобретению Гренландии, включая потенциальное использование американских военных.

Впрочем, агентство подчеркивает, что это рискует выглядеть как чрезмерно транзакционный и даже унизительный шаг для населения, которое давно дискутирует о собственной самостоятельности и экономической зависимости от Дании.

Журналисты говорят, что на просьбу прокомментировать переговоры по покупке острова, включая возможность прямых выплат гренландцам, Белый дом ссылался на заявления пресс-секретаря Кэролайн Левитт и государственного секретаря Марко Рубио.

Так, во время брифинга Левитт признала, что Трамп и его советники по нацбезопасности «рассматривают, как будет выглядеть потенциальная покупка». В свою очередь Рубио сказал, что встретится с главой МИД Дании на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить Гренландию.

Источники сообщили, что хотя внутренние обсуждения относительно того, как захватить остров, шли среди помощников Трампа еще до его вступления в должность, срочность этого вопроса вновь возникла после того, как его правительство захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Один из собеседников отметил, что чиновники Белого дома стремились перенести импульс, полученный после операции с венесуэльским диктатором, на достижение других давних геополитических целей президента США.

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Источник рассказал, что внутренние дискуссии относительно единовременных выплат не являются чем-то новым. Однако в последние дни они стали серьезнее, и помощники рассматривают более высокие суммы. Причем выплата в размере $100 тыс. на человека, что в общем составит почти $6 млрд, является реальной возможностью.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Еще во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что США готовы купить у Дании Гренландию. Финансовое предложение от Белого дома звучало так: $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией крупнейшего на планете острова.

В течение всего 2025 года со стороны администрации Трампа звучали заявления о том, что США «нужна Гренландия» и они хотят получить контроль над островом. Однако они активизировались после военной операции в Венесуэле.

Так, 5 января Трамп вновь повторил, что Соединенным Штатам «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.

Инфографика: NV

7 января Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он на следующей неделе встретится со своим датским коллегой Ларом Локке Расмуссеном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.