Цена вопроса — $10−100 тысяч. Администрация Трампа обсуждает выплаты гренландцам, чтобы убедить их присоединиться к США — Reuters

8 января, 21:51
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Снимок с воздуха на фьорд в западной Гренландии (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Снимок с воздуха на фьорд в западной Гренландии (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Американские официальные лица обсуждают возможность осуществить единовременные выплаты гренландцам, чтобы убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех собеседников, которые знакомы с этим вопросом.

Два источника отметили, что хотя точная сумма и логистика любых платежей непонятны, официальные лица США, включая чиновников Белого дома, обсуждали цифры от $10 тыс. до $100 тыс. на человека.

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Журналисты отмечают, что идея непосредственной оплаты жителям Гренландии предлагает одно из объяснений того, как Соединенные Штаты могут попытаться «купить» остров с 57 тыс. жителей, несмотря на настаивание властей в Копенгагене и Нууку на том, что он не продается.

Reuters пишет, что эта тактика есть среди различных планов, обсуждаемых Белым домом по приобретению Гренландии, включая потенциальное использование американских военных.

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Впрочем, агентство подчеркивает, что это рискует выглядеть как чрезмерно транзакционный и даже унизительный шаг для населения, которое давно дискутирует о собственной самостоятельности и экономической зависимости от Дании.

Журналисты говорят, что на просьбу прокомментировать переговоры по покупке острова, включая возможность прямых выплат гренландцам, Белый дом ссылался на заявления пресс-секретаря Кэролайн Левитт и государственного секретаря Марко Рубио.

Так, во время брифинга Левитт признала, что Трамп и его советники по нацбезопасности «рассматривают, как будет выглядеть потенциальная покупка». В свою очередь Рубио сказал, что встретится с главой МИД Дании на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить Гренландию.

Источники сообщили, что хотя внутренние обсуждения относительно того, как захватить остров, шли среди помощников Трампа еще до его вступления в должность, срочность этого вопроса вновь возникла после того, как его правительство захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Один из собеседников отметил, что чиновники Белого дома стремились перенести импульс, полученный после операции с венесуэльским диктатором, на достижение других давних геополитических целей президента США.

Источник рассказал, что внутренние дискуссии относительно единовременных выплат не являются чем-то новым. Однако в последние дни они стали серьезнее, и помощники рассматривают более высокие суммы. Причем выплата в размере $100 тыс. на человека, что в общем составит почти $6 млрд, является реальной возможностью.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Еще во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что США готовы купить у Дании Гренландию. Финансовое предложение от Белого дома звучало так: $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией крупнейшего на планете острова.

В течение всего 2025 года со стороны администрации Трампа звучали заявления о том, что США «нужна Гренландия» и они хотят получить контроль над островом. Однако они активизировались после военной операции в Венесуэле.

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Так, 5 января Трамп вновь повторил, что Соединенным Штатам «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.

NV
Инфографика: NV

7 января Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он на следующей неделе встретится со своим датским коллегой Ларом Локке Расмуссеном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Гренландия США

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