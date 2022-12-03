Кулеба призывает передать Украине системы Patriot 3 декабря, 11:15 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «пришло время» для принятия решения о предоставлении Украины ракетных систем Patriot.

В интервью CNN украинский министр сказал, что такие системы могут защитить критическую инфраструктуру Украины.

«Мы начали наш разговор о Patriot в самом начале войны — еще фактически до войны. Но сейчас пора принимать решение», — отметил он.

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По словам Кулебы, «нет ни малейшего сомнения», что Украина переживет эту зиму.

«Вопрос в том, какой будет цена прохождения этой зимы. И, безусловно, наличие Patriot, наличие других передовых систем ПВО, их доставка в Украину в течение недель, а не месяцев, значительно снизит цену. И позволит нам защитить наши города и нашу критически важную энергетическую инфраструктуру», — добавил он.

Кулеба подчеркнул, что предоставление систем Patriot «было бы огромной помощью».

Накануне Кулеба заявил, что Украина начала переговоры с Германией о размещении ЗРК Patriot на своей территории. Однако в Берлине эту информацию опровергли.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи этих систем Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о передаче Patriot Украине.

25 ноября Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.