Приостановление США военной помощи. Журналист NPR рассказал, сколько и какого предназначенного Украине оружия находится в Польше

По данным журналиста американского National Public Radio Том Боумэн, в Польшу успел прибыть крупный груз военной помощи от США Украине (Фото: www.defense.gov)

В груз военной помощи США Украине, который находится в Польше после решения Вашингтона о прекращении поставок Киеву , входят ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц.

Об этом 2 июля сообщил журналист американского National Public Radio Том Боумэн на своей странице в соцсети Х.

По его информации, в вышеуказанный груз военной помощи вошли:

92 ракеты AIM;

ракеты 30 ракет Patriot ( PAC3MSE);

ракет 8496 снарядов для 155- мм гаубиц ;

142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLR;

25 ракет Stinger;

125 гранатометов AT-4.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом событий сообщила, что власти США приняли решение временно остановить поставки оружия Украине еще в начале июня, однако в действие оно вступило только 2 июля.

Причем, по словам источника, часть вооружения уже находилась на пути в Украину, когда было принято решение приостановить поставки.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как позднее заявил журналист Остап Ярыш, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик направил президенту США Дональду Трампу письмо с требованием провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановления критически важной военной помощи Украине.