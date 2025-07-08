Из-за Путина. Трамп прокомментировал возобновление помощи США Украине

Президент США Дональд Трамп повторил сделанное накануне заявление, что он одобрил поставки Украине «оружия для обороны». (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп уклонился от вопроса, кто отдал приказ о прекращении передачи военной помощи Украине.

Во время встречи Кабинета министров 8 июля журналисты спросили Трампа, кто отдал приказ о прекращении помощи Украине.

«Я не знаю, может, вы мне скажете?», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США повторил сделанное накануне заявление, что он одобрил поставки Украине «оружия для обороны».

«Мы хотели [предоставить Украине — ред.] оружие для обороны, потому что Путин недостойно относится к человеческим существам. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы отправляем Украине определенное оружие для обороны, я это одобрил», — подытожил он.

Ранее, вечером 7 июля, президент Трамп перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. «Мы собираемся отправить еще оружия. Мы должны это сделать — они должны иметь возможность защищаться. (…) Они подвергаются очень сильным ударам. Мы должны будем отправить больше оружия. В первую очередь, оборонительное оружие, ведь они подвергаются очень, очень сильным ударам», — заявил он.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Как писало издание Axios со ссылкой на собственные источники, что президент Трамп предложил властям Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

По словам собеседников издания, власти США и европейские партнеры в таком разделили бы стоимость приобретения ЗРК для Украины.