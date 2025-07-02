На фоне приостановки поставок. Ермак обсудил с представителем Конгресса закупку комплексов ПВО в США

Поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной — Киев и Вашингтон договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по вопросам обороны, безопасности и совместных решений.

Об этом 2 июля по итогам своего телефонного разговора с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, основной темой беседы была оборонная поддержка Украины и усиление украинской системы ПВО.

«Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО — вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США — как стратегический шаг для укрепления нашей защиты», — заявил Ермак.

По словам главы ОП, вместе с конгрессменом Мастом также обсуждались:

результаты визита украинской делегации в Вашингтон;

итоги саммита НАТО в Гааге и встречу президентов Зеленского и Трампа;

ситуацию на Ближнем Востоке и усилия президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

«Мир через силу — принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией. Подтверждено: поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной. Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по вопросам обороны, безопасности и совместных решений. Спасибо американским партнерам», — подытожил Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США сейчас выясняют детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, ПВО, на всех рабочих уровнях.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как позднее заявил журналист Остап Ярыш, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик направил президенту США Дональду Трампу письмо с требованием провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановления критически важной военной помощи Украине.