Совфед РФ одобрил закон диктатора Путина о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях 22 февраля, 14:58 Путин объявил о том, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях во время обращения к федеральному собранию (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Kremlin via Reuters)

В среду, 22 февраля, Совфед РФ одобрил закон российского диктатора Владимира Путина о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Такое решение было принято на заседании, пишут пропагандистские РИА Новости.

Решение ожидаемо было принято единогласно.

21 февраля Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.





