«Безответственные шаги». В США назвали юридически недействительным заявление РФ о приостановке участия в ДСНВ 16 марта, 10:54 В Госдепе назвали юридически недействительным заявление РФ о приостановке участия в ДСНВ (Фото:marlidia/pixabay.com)

Заявление России о приостановке участия в ДСНВ является юридически недействительным, сообщил Госдеп США в среду, 15 марта.

В департаменте заявили, что несоблюдение Россией договора и заявленная ею приостановка его действия «являются неудачными и безответственными шагами».

Госдеп подчеркнул, что взаимное соблюдение договора укрепляет безопасность США, союзников и партнеров, России и всего мира.

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«Заявление России о приостановке действия нового договора СНВ юридически недействительно. В результате Россия остается связанной своими обязательствами по договору», — говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что США по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией для полного выполнения договора.

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

