Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС

23 июня, 12:56
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17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В четверг, 23 июня, Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.

Финальное решение по предоставлению статуса должно быть принято на проходящем в Брюсселе саммите стран ЕС.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение — за Советом ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.

https://www.youtube.com/watch?v=ndTKvUhMC7g
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Европарламент Резолюция

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