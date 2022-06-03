Прием Украины в ЕС — наш моральный долг — глава Еврокомиссии 3 июня, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прием Украины в ЕС не только отвечает стратегическим интересам Союза, но и является «нашим моральным долгом».

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Об этом сообщает Голос Америки.

Фон дер Ляйен отметила, что Украина должна соответствовать всем необходимым стандартам и условиям для вступления, но призвала ЕС помочь Украине достичь ее целей.

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«Поддержка Украины на ее пути в Европейский Союз — это не бремя, это наша историческая ответственность», — сказала она.



28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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