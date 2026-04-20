«Вопрос очень сложный». Вениславский объяснил, что не позволяет принудительно вернуть украинских мужчин из-за границы

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, что не позволяет принудительно вернуть украинских мужчин из-за границы.

«Что касается вопроса о гражданах Украины, мужчинах, которые на данный момент находятся за границей, то здесь вопрос очень сложный. И говорить о том, что существует простой ответ, как заставить людей вернуться в Украину, — его, к большому сожалению, нет», — заявил Вениславский в эфире Radio NV.

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Он отметил, что часть украинских мужчин выехала за границу до того, как им исполнилось 25 лет, и с тех пор часть из них достигла призывного возраста.

«Кроме того, часть граждан Украины, и мы это видим, к большому сожалению, пользуются различными коррупционными схемами, незаконными путями пытаются и покидают территорию Украины», — добавил нардеп.

По словам Вениславского, в последнем случае возникает вопрос правовой квалификации таких действий — «есть ли в их действиях состав преступления или это административное правонарушение», от чего зависит, какие могут быть правовые механизмы для возвращения этих граждан в Украину.

«Об экстрадиции мы можем говорить только в случае, если есть уголовное производство в отношении конкретного гражданина. И в рамках международной правовой помощи наши компетентные органы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, обращаются в соответствующие органы зарубежных стран для того, чтобы они помогали в экстрадиции, в принудительном возвращении таких граждан на территорию Украины. Это сложное и очень длительное время для реализации», — рассказал нардеп.

Он добавил, что страны ЕС могут также принудительно высылать украинцев в Украину, если они нарушают законодательство этих стран.

«Это все зависит от конкретного случая. Но очень сложно говорить о каком-то массовом возвращении граждан Украины на данный момент, когда большинство из них либо имеют статус беженца, либо временно перемещенных лиц. Поэтому здесь могут быть какие-то политико-правовые договоренности», — сказал Вениславский.

Он также предположил, что Германия может принять какие-то внутренние акты, которые будут направлены на решение этой проблемы.

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14 апреля президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом о возвращении украинских мужчин мобилизационного возраста, которые выехали из страны, нарушив украинское законодательство.

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины хотели бы возвращения этих мужчин, поскольку необходима ротация.

Мерц заявил, что Берлин поддерживает усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза.

По словам Мерца, одной из приоритетных тем в контактах Украины и Германии является вопрос о том, «как помочь облегчить украинским гражданам, получившим у нас убежище, возвращение на Родину».

В октябре 2025 года премьер-министр федеральной немецкой земли Бавария Маркус Зедер выдвинул требование ограничить въезд молодых украинских мужчин, приезжающих в Германию.

Чиновник заявлял, что Украина должна вернуть запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Как отмечало немецкое издание Bild, с тех пор, как в конце августа Украина отменила запрет на выезд для мужчин 18−22 лет, число запросов о предоставлении убежища в Германии выросло со 100 в неделю до около 1000.