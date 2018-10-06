Принудительное кормление Сенцова недопустимо и является пыткой - Amnesty International

Принудительное кормление незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который сообщил о прекращении голодовки с 6 октября, недопустимо и "фактические является пыткой", заявила правозащитная организация Amnesty International Ukraine в Facebook.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении.

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Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него стали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Российские власти обвиняют украинцев в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.