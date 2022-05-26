В ЕС отреагировали на решение Путина о паспортизации жителей Херсонской и Запорожской областей 26 мая, 10:09 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям захваченных регионов Херсонской и Запорожской областей (Фото:RJA1988/Pixabay)

Никто и никогда не признает принудительную выдачу паспортов РФ жителям захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Матти Маасикас.

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В своем Twitter он отметил, что Кремль был вынужден отказаться от идеи проведения «рефендума» на захваченных территориях, решив заменить ее паспортизацией населения.

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«Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения „референдума“ в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что планируемая сейчас „паспортизация“ будет иметь больший успех? И в любом случае, никто и никогда не признает подобные действия», — резюмировал Маасикас.

24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы выдавались в Ростовской области РФ.

Специальный указ Путина позволил жителям ОРДЛО получить гражданство РФ «в упрощенном порядке». В ответ на действия РФ Украина обратилась в Совбез ООН.

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