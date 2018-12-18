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Принятие резолюции ГА ООН по милитаризации Крыма: кто проголосовал против

Сегодня, 05:35
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Украинскую резолюцию поддержало 66 стран, 19 были "против", воздержались - 72

Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Согласно сообщению, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей поддержали 66 стран-членов, 72 - воздержались.

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, чтобы нивелировать угрозу принятия поправок резолюции "группой друзей России", Украина предложила Генассамблее принимать документ двумя третями голосов, а не простым большинством.

Теги:   Генассамблея ООН Украина Резолюция Крым Россия

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