Принятие резолюции ГА ООН по милитаризации Крыма: кто проголосовал против Сегодня, 05:35 105 Цей матеріал також доступний українською Украинскую резолюцию поддержало 66 стран, 19 были "против", воздержались - 72

Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Согласно сообщению, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Держави, які голосували ❌ПРОТИ❌ кримської резолюції:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей поддержали 66 стран-членов, 72 - воздержались.

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, чтобы нивелировать угрозу принятия поправок резолюции "группой друзей России", Украина предложила Генассамблее принимать документ двумя третями голосов, а не простым большинством.