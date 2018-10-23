Принесите мне голову собаки. Советник саудовского принца приказал убить Хашкаджи по Скайпу - Reuters

Cоветник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани отдал приказ убить оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи по Скайпу, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в саудовской и турецкой разведках.

По данным турецких источников, Хашкаджи был схвачен по прибытию в консульство 15 саудовскими разведчиками, которые прилетели в Стамбул на двух самолетах за несколько часов до этого.

Высокопоставленный арабский источник агентства сообщил, что приказ об убийстве журналиста Кахтани отдал с помощью Skype и все время виртуально присутствовал на допросе в консульстве.

Между Кахтани и Хашкаджи началась словесная перепалка, оба начали оскорблять друг друга, после чего саудовский чиновник в какой-то момент закричал: "Принесите мне голову собаки".

Однако, неизвестно, наблюдал ли Кахтани весь процесс допроса и убийства оппозиционера, которое высокопоставленный арабский источник назвал "очень неудачной операцией".

Арабский источник и источник турецкой разведки заявили, что запись со Скайпа находится в распоряжении президента Турции Реджепа Эрдогана. Источники утверждают, что он отказывается предоставить ее американцам. Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было спланировано заранее.

Добавим, что король Салман уволил Кахтани и еще четырех официальных лиц за убийство, совершенное в Стамбуле.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.