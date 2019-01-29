"Принципиально нового плана нет". Климкин прокомментировал предложение Сайдика по Донбассу Сегодня, 14:22 335 Цей матеріал також доступний українською EPA Климкин: План Сайдика - только предварительное видение EPA

План спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по решению конфликта на Донбассе не содержит принципиально новых предложений и требует доработки, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал он во время визита в Донецкую область, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время, глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в предложениях есть определенный прогресс.

"Очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент – военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию - это пока то же самое", - добавил он.

Климкин отметил, что предложения Сайдика требуют доработки, и это только предварительное видение.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, Минские договоренности являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.

