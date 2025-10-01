Принцесса Анна приехала в Украину с необъявленным визитом

Родная сестра короля Британии принцесса Анна посетила Киев с необъявленным визитом, чтобы привлечь внимание к украинским детям, пострадавшим от российской агрессии.

Об этом сообщает BBC.

75-летняя принцесса во время визита в Киев встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудила с ним поддержку страны со стороны Великобритании.

Реклама

Также Анна посетила реабилитационный центр, где встретилась с украинскими ветеранами.

Как сообщает Sky News, во время пребывания в Киеве принцесса вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской посетила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Михайловский златоверхий собор.

Принцесса Анна почтила детей, погибших от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее сопровождала Зеленская.

Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Когда 75-летняя принцесса положила мишку у подножия мемориала рядом с десятками других мягких игрушек, она сказала Зеленской: «Такой же был у моей дочери».

Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Кроме того, она посетила Центр защиты прав ребенка. Там принцесса Анна пообщалась с подростками, которых российские военные похитили из их домов, но которых впоследствии удалось вернуть на родину. Она также выразила благодарность сотрудникам центра, которые «неутомимо работают», чтобы воссоединить как можно больше детей со своими семьями.

Это не первый визит принцессы Анны в Киев. В сентябре 1973 года она приезжала в Киев. Вместе с ней приехал и муж королевы Елизаветы принц Филипп. Город принимал у себя чемпионат Европы по конному спорту. Сохранилось видео, на котором дочь королевы Елизаветы упала со своей лошади по кличке Гудвил во время гонок. Соревнования проходили на территории Пирогово и его окрестностях.