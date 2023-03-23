Встреча в Варшаве. Принц Уильям обсудил с Дудой помощь Украине во время войны

23 марта, 14:48
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Принц Уильям и Анджей Дуда (Фото:Ian Vogler/Pool via REUTERS)

Принц Уильям и Анджей Дуда (Фото:Ian Vogler/Pool via REUTERS)

Принц Уильям встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. В частности, они говорили о развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает канцелярия польского президента в четверг, 23 марта.

По словам Дуды, визит Уильяма укрепит польско-британские отношения. Они говорили о гуманитарной помощи Украине и важности ее дальнейшей поддержки. Принц поблагодарил поляков за «щедрость и гостеприимность» поляков и заявил, что ждет Дуду и первую леди на коронации короля Чарльза в мае.

Видео дня

https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1638866995830456320?s=20
https://twitter.com/prezydentpl/status/1638854152083189761?s=20

Принц Уильям приехал в Польшу с редким неанонсированным визитом 22 марта. Он встретился с британскими и польскими военными, дислоцированными вблизи украино-польской границы, посетив базу 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Также принц встретился с украинскими беженцами.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Польша Принц Уильям Анджей Дуда Война России против Украины

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