Принц Чарльз проведал украинских беженцев в Румынии

25 мая, 22:22
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Чарльз поблагодарил центр Romexpo за помощь украинским беженцам. (Фото:The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall/Twitter)

Чарльз поблагодарил центр Romexpo за помощь украинским беженцам. (Фото:The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall/Twitter)

Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Румынии. Об этом сообщается в официальном Twitter принца Уэльского и герцогини Корнуолльской.

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Принц Уэльский посетил Благотворительный центр Romexpo в Бухаресте, где его сопровождала кронпринцесса Румынии Маргарета, говорится в сообщении.

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https://twitter.com/ClarenceHouse/status/1529504510787436544

Отмечается, что Чарльз поблагодарил центр Romexpo за помощь украинским беженцам.

https://twitter.com/ClarenceHouse/status/1529504533453451266

«Добровольцы Румынского Красного Креста раздают еду, воду и средства гигиены нуждающимся вдоль границы. Также раздаются тысячи SIM-карт, чтобы близкие могли поддерживать связь. На сегодняшний день в Румынию прибыли почти миллион украинцев», — подчеркивается в Twitter британских монархов.

https://twitter.com/ClarenceHouse/status/1529504523752030209
https://www.youtube.com/embed/ht1MK9Vic-4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беженцы Румыния Принц Чарльз Война в Украине

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