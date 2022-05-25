Принц Чарльз проведал украинских беженцев в Румынии
Чарльз поблагодарил центр Romexpo за помощь украинским беженцам. (Фото:The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall/Twitter)
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Румынии. Об этом сообщается в официальном Twitter принца Уэльского и герцогини Корнуолльской.
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Принц Уэльский посетил Благотворительный центр Romexpo в Бухаресте, где его сопровождала кронпринцесса Румынии Маргарета, говорится в сообщении.
Отмечается, что Чарльз поблагодарил центр Romexpo за помощь украинским беженцам.
«Добровольцы Румынского Красного Креста раздают еду, воду и средства гигиены нуждающимся вдоль границы. Также раздаются тысячи SIM-карт, чтобы близкие могли поддерживать связь. На сегодняшний день в Румынию прибыли почти миллион украинцев», — подчеркивается в Twitter британских монархов.
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