Последний аргумент. Решится ли Путин применить ядерное оружие, если Украина отвоюет Херсон — Пионтковский 10 июля, 08:19 По словам политолога, российский диктатор Владимир Путин уже считает Херсонскую область Россией (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной прокомментировал вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие, если Украина отвоюет Херсон.



Он рассказал, что на недавней программе с Алексеем Венедиктовым (главный редактор радиостанции Эхо Москвы, заблокированной в РФ 1 марта за освещение войны в Украине — ред.) тот «не исключал, что Путин будет реагировать на попытку взять Херсон как на экзистенциальную угрозу для государства, потому что это уже российское государство в его представлении, и готов будет использовать ядерное оружие».



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По словам Пионтковского, он ценит Венедиктова, потому что он «со многими этими преступниками бухает и всегда довольно адекватно передаёт содержание бесед».



«От себя Венедиктов этого придумать не мог, он очень ответственно относится к своей роли такого себе крота гражданского общества. Это означает, что такие разговоры велись. Но это опять же показывает степень их безумия и отчаяния. Хорошо, предположим он бросит [ядерную бомбу] — вы же начали с этого. Центральный вопрос: что у него осталось? Кроме ядерного оружия, оказывается, ничего. Предположим, он уничтожит Львов ядерным ударом, уничтожит миллион человек, но что это изменит в войне?», — сказал политолог.



3 июля британская разведка сообщила, что весьма вероятно, что Россия проведет псевдореферендум в Херсонской области, чтобы попытаться узаконить оккупацию.



7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире всеукраинского марафона сообщил что российские оккупанты поручили своим марионеткам в Херсоне до осени подготовить псевдореферендум о «включении» области в состав страны-агрессора.



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