Украина призывает Организацию по запрещению химического оружия расследовать вероятное использование Россией токсичных химикатов

Украина во вторник, 8 июля, обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой расследовать вероятное применение страной-агрессором Россией запрещенных токсичных химикатов против украинских войск.

Об этом сообщает Reuters.

Украина подала запрос на проведение расследования после того, как в пятницу, 4 июля, нидерландские и немецкие спецслужбы заявили, что имеют доказательства широкого применения Россией незаконного оружия вдоль линии фронта.

Глава ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что на фоне сообщений о частом применении опасных химических веществ организация усилит мониторинг вдоль линии фронта.

Ариас также предложил Украине обсудить свое предложение с государствами-членами, большинство из которых могут поддержать такое расследование.

Как пишет Reuters, Украина просит ОЗХО создать независимый и беспристрастный механизм для расследования случаев применения химического оружия. Кроме этого, по просьбе Украины этот механизм должен собирать дополнительные доказательства и идентифицировать причастных к применению такого оружия.

В 2018 году ОЗХО создала группу по расследованию, которая установила использование химического оружия во время гражданской войны в Сирии, сообщает агентство.

В материале сказано, что США в мае 2024 года впервые обвинили Россию в использовании хлорпикрина. Это химическое соединение является более токсичным, чем вещество, которое впервые было применено Германией во время Первой мировой войны для борьбы с массовыми беспорядками.

4 июля 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что нидерландские и немецкие спецслужбы собрали доказательства масштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности зафиксировали случаи сброса удушающего вещества с беспилотников.

Еще в начале марта Украина на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге предоставила доказательства систематического применения РФ химического оружия в войне против Украины, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

7 июля Великобритания ввела новые санкции против России за использование химического оружия на войне против Украины.

8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора россиян, которые готовили химическую атаку на украинские позиции. Оккупанты обсуждали применение запрещенного химического оружия, прямо признавая свои намерения совершить очередное военное преступление.