«Репрессивная машина РФ ускоряет темп». В Офисе президента отреагировали на подрыв автомобиля российского пропагандиста Прилепина 6 мая, 18:54 Российский пропагандист Захар Прилепин в тяжелом состоянии после подрыва в своем автомобиле (Фото:Следком РФ)

В Офисе президента Украины намекнули, что подрыв автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина в Нижегородской области — это дело рук самих россиян.

«Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом — случайных людей, в конце — своих. Чтобы продлить агонию „путинского клана“ и сохранить иллюзорный „тотальный контроль“, российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной», — написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе сказали, что он «в порядке», в то же время СМИ пишут, что его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш.

В России взрыв авто Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.



Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии «Справедливая Россия». С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд «должностей», в частности, в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «замкомандира батальона спецназначения по работе с личным составом «армии ДНР». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.