Приятно быть в одном списке с приличными людьми. Геращенко прокомментировала санкции РФ

Вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко прокомментировала внесении ее фамилии в санкционные списки России.
"Во-первых, я давно невъездная в РФ, поэтому мне их эти списки не интересны. Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми", - написала она в своем Facebook.
Геращенко добавила, что ее ключевая задача - делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались.
1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.
Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.
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Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.
Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.
Кто попал в санкционный список РФ
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