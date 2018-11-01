Приятно быть в одном списке с приличными людьми. Геращенко прокомментировала санкции РФ

Геращенко заявила, что ее не интересуют санкционные списки РФ

Вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко прокомментировала внесении ее фамилии в санкционные списки России.

"Во-первых, я давно невъездная в РФ, поэтому мне их эти списки не интересны. Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми", - написала она в своем Facebook.

Геращенко добавила, что ее ключевая задача - делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.

Кто попал в санкционный список РФ