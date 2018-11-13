Приговоренный к тюрьме экс-премьер Македонии попросил политическое убежище в Венгрии

Экс-премьер-министр Македонии Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В последние дни я получил многочисленные угрозы. Сейчас я в Будапеште и попросил венгерские власти о политическом убежище", - написал Груевски.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны Никола Груевского по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.