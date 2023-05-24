«В Афганистане погибло меньше». Пригожин признал, что РФ несет огромные потери в Бахмуте

24 мая, 11:55
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Пригожин со своими боевиками (Фото:Press service of «Concord

Пригожин со своими боевиками (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что Россия несет огромные потери в Бахмуте.

«В Афганистане погибло людей значительно меньше, чем у нас сейчас в Артемовске (Бахмуте — ред.)», — сказал он в интервью российским пропагандистам.

По его словам, поэтому советская армия «постепенно, з точки зрения боевого духа, тактики, деградировала».

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Президент США Джо Байден после саммита G7 в Японии заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных.

По данным Генштаба ВСУ, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Афганистан Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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