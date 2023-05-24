«Милитаризировали Украину». Пригожин заявил о полном провале целей войны и сравнил украинцев с греками и римлянами 24 мая, 10:37 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что цели войны России против Украины о «демилитаризации» и «денацификации» были провалены.

В интервью пропагандистам Пригожин заявил, что война начиналась ради «денацификации», но в результате Украину «сделали нацией, которая известна всем во всем мире».

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«Они как греки или римляне в расцвете сил. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Теперь по „демилитаризации“: если они имели на начало „спецоперации“ условно 500 танков, теперь они имеют пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов, то теперь 400 тысяч. Как мы ее „демилитаризовали“? Теперь мы наоборот-хрен знает как — милитаризировали Украину», — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире, заявив, что у ВСУ «высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки».

По данным Генштаба ВСУ, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

