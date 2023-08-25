Пригожин перед смертью пытался спасти свои операции в Африке от ГРУ — СМИ
Евгений Пригожин в Африке за несколько дней до предполагаемой смерти (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)
Перед предполагаемой смертью хозяин так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытался спасти свою «империю» в Африке от ГРУ страны-агрессора России, сообщает Financial Times.
По словам источников FT, поездка Пригожина в Африку на этой неделе могла быть вызвана желанием олигарха помешать ГРУ перехватить контроль над его операциями на континенте.
Как пишет издание, на этой неделе Ливию посетила делегация армии страны-агрессора России, в которую входил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Россияне встретились с прокремлевским лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который контролирует восток страны и на стороне которого с 2019 года воюют «вагнеровцы».
The Wall Street Journal пишет, что Пригожин в пятницу, 18 августа, прилетел в ЦАР, чтобы попытаться «спасти одно из первых государств-клиентов» Вагнера. Во время встречи с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в его дворце главарь «вагнеровцев» уверял, что его провальный мятеж в России не помешает ему привлечь новых боевиков и инвестиции для партнеров в ЦАР. При этом Путин во время встречи с Туадерой лично сказал ему дистанцироваться от Пригожина. Во время визита на конференцию в Санкт-Петербурге в июле президент ЦАР не стал фотографироваться с хозяином «вагнеровцев».
По данным газеты, делегация минобороны России пыталась перехватить «формальный контроль» над операциями Пригожина в Африке. В материале также сказано, что новые так называемые ЧВК, созданные ГРУ, надеялись получить контракты «вагнеровцев».
«Министерство обороны, возглавляемое главным соперником Пригожина Сергеем Шойгу, направляло делегации [в африканские страны], чтобы проинформировать иностранные правительства о том, что отныне они будут вести дела напрямую с российским государством», — пишет WSJ.
Как заявил FT бывший высокопоставленный политик ЦАР, Туадера раздумывал над тем, чтобы сократить влияние Вагнера в стране, но «отверг эту идею, осознав, насколько зависит от соратников Пригожина». В 2022 году «вагнеровец» и бывший агент ФСБ РФ Валерий Захаров был советником Туадеры по нацбезопасности. Боевики также отвечали за охрану президента, обучение военных и участие в боевых миссиях против повстанцев.
Крушение самолета Пригожина
В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.
Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.
24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».
В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.