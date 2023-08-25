Лукашенко заявил, что не гарантировал Пригожину безопасность 25 августа, 17:12 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко после предполагаемой гибели хозяина так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина начал утверждать, что не давал ему гарантий безопасности.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — цитируют Лукашенко беларусские пропагандисты БелТА.



По словам самопровозглашенного «президента» Беларуси, вопрос безопасности обсуждался дважды, первый раз — во время бунта «вагнеровцев», когда Лукашенко позвонил Пригожину.



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«Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек (только с фронта): „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.“ — „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“», — заявил Лукашенко.

Второй раз, как утверждает диктатор, они обсуждали тему безопасности, когда Пригожин приезжал к нему со своим заместителем, одним из первых командиров боевиков Дмитрием Уткиным (по его позывному была названа ЧВК).

«Я категорически их обоих предупредил: „Ребята, смотрите“», — сказал Лукашенко.

Диктатор также начал выгораживать главу кремлевского режима Путина и уверять, что тот не может иметь отношения к ликвидации Пригожина: «Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло».

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» останутся в Беларуси, через несколько дней на территории страны будет до 10 тысяч боевиков.

После переговоров Лукашенко и Пригожина 24 августа, во время бунта «вагнеровцев», в пресс-службе беларусского диктатора заявили, что сейчас на столе «выгодный вариант» с «гарантиями безопасности» для боевиков.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

