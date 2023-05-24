«Высокий уровень». Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий в мире

24 мая, 07:13
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно — одинаково успешно», — сказал он российским пропагандистам.

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Пригожин снова обрушился с критикой на войска РФ, заявив, что они «по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов».

«Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, об**рались и отошли. Потом к Херсону — об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман… И как-то у нас все не складывается», — сказал он.

По данным Генштаба ВСУ, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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