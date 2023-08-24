«Ликвидация ряда лиц». В украинской разведке прокомментировали вероятную гибель Пригожина 24 августа, 14:45 Место падения самолета Пригожина (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, комментируя авиакатастрофу самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, заявил, что это преднамеренный террористический акт.

«Если мы говорим о состоявшемся, цивилизованном государстве, если там есть мятеж с нарушением закона, это решается через суды и расследования. Если мы говорим о мафии и банде, то там есть какие-то понятия, могут „заказать“. Если это failed state, то такие методы мы видим», — сказал он в эфире телеканала Мы — Украина.

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Юсов добавил, что инцидент с самолетом, на борту которого вероятно было руководство Вагнера будет иметь последствия для РФ, поскольку внутри руководства России давно идет борьба.

«Едят друг друга они давно уже, только готовят по-разному. Кого-то варят на медленном огне, кого-то жарят быстро, а кого-то едят сырым, просто солят», — сказал он.

По словам представителя ГУР, предполагать вероятность какой-то случайной аварии может разве что российская пропаганда.

«Понятно, что это умышленный террористический акт: либо поражение извне, либо внутри. Это ликвидация ряда лиц», — сказал он.

Юсов добавил, что Россия — большое по территории государство, и только одна структура — ЧВК Вагнер — не вызовет очень быстрых разрушений.

«Но это может начать очередные процессы. Для режима Путина это очередные вещи, которые подмывают устои существования этого режима», — сказал он.

Инфографика: NV

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».