Пригожин заявил, что 32 тысячи бывших заключенных из ЧВК Вагнер вернулись домой после участия в войне против Украины

19 июня, 10:57
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Главарь Вагнера Пригожин (Фото:Press service of «Concord

Главарь Вагнера Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что якобы 32 тысячи бывших осужденных вернулись домой с войны России против Украины.

Соответсвующее заявление опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram в воскреенье, 18 июня.

«На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных», — заявил он.

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По его словам, речь идет о ранее осужденных, принимавших участие в войне на территории Луганской и Донецкой областей в рядах ЧВК Вагнер.

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Главарь Вагнера утверждает, что этими бывшими осужденными, которые закончили контракт, совершено 83 преступления, что якобы в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождаемых из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с Вагнером.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 220 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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