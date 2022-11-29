Завербовали в российской тюрьме. Хозяин «вагнеровцев» Пригожин подтвердил, что убитый в Украине студент из Замбии был наемником 29 ноября, 17:16 Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

Хозяин ЧВК Вагнер, путинский олигарх Евгений Пригожин признал, что убитый в Украине гражданин Замбии был наемником, завербованным в тюрьме на территории страны-агрессора.

Ранее Замбия потребовала от России объяснений из-за смерти своего гражданина в Украине. Пресс-служба компании Пригожина Конкорд опубликовала утверждение олигарха о том, что 23-летний Лемекани Натан Ньиренда 22 сентября якобы «одним из первых ворвался в окопы противника» и «погиб героем».



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Как пишет агентство Reuters, по словам отца Ньиренды, студент Московского инженерно-физического института отбывал девятилетний срок в российской тюрьме за преступление, связанное с наркотиками. Семья замбийца не знает, как и кем он был завербован.

Пригожин заявил, что «хорошо помнит этого парня» и «общался с ним в Тверской области». Хозяин «вагнеровцев» утверждает, что замбиец добровольно согласился участвовать в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины, якобы объяснив это тем, что «русские много лет помогали африканцам обрести независимость» и он хочет «отблагодарить» кремлевский режим.



После информации о смерти гражданина Замбии в МИД Украины призвали африканские страны потребовать, чтобы страна-агрессор РФ прекратила использовать их граждан в своих преступных целях.

