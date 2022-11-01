Основатель ЧВК Вагнера Пригожин назвал Зеленского «прагматичным и симпатичным парнем» 1 ноября, 06:26 Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

«Повар Путина», основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал президента Украины Владимира Зеленского «симпатичным парнем» и похвалил его за решительность. В то время как вагнеровцы активно принимают участие в войне против Украины.

«Вы сравниваете Невзорова и Зеленского. Зеленский, хоть и является президентом страны враждебной сейчас Российской Федерации, но все же он твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. О Невзорове этого сказать не могу. Он много и хорошо говорит, но, по-моему, он просто обаятельный, но болтун», — сказал Пригожин для российского издания МК, отвечая на вопрос, «что опаснее для РФ журналист Александр Невзоров, критикующий Путина и его окружение, или Владимир Зеленский».

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