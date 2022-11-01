Основатель ЧВК Вагнера Пригожин назвал Зеленского «прагматичным и симпатичным парнем»

1 ноября, 06:26
Поделиться:
Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

«Повар Путина», основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал президента Украины Владимира Зеленского «симпатичным парнем» и похвалил его за решительность. В то время как вагнеровцы активно принимают участие в войне против Украины.

«Вы сравниваете Невзорова и Зеленского. Зеленский, хоть и является президентом страны враждебной сейчас Российской Федерации, но все же он твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. О Невзорове этого сказать не могу. Он много и хорошо говорит, но, по-моему, он просто обаятельный, но болтун», — сказал Пригожин для российского издания МК, отвечая на вопрос, «что опаснее для РФ журналист Александр Невзоров, критикующий Путина и его окружение, или Владимир Зеленский».

Видео дня

Читайте также:
«Публикуется русофобский контент». «Повар Путина» Пригожин попросил генпрокуратуру РФ заблокировать YouTube
https://www.youtube.com/embed/Fanw1htX6Vw
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X