Франция о Пригожине: Он делал грязную работу Путина. Есть веские сомнения относительно причин падения самолета 24 августа, 11:40 Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Во Франции считают, что есть «обоснованные сомнения» относительно причин падения самолета, в котором, как заявили в России, погиб главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом представитель французского правительства Оливье Веран заявил телеканалу France 2 в четверг, 24 августа.

Комментируя реакцию президента США Джо Байдена, который заявил, что в России «мало что происходит, за чем не стоит [диктатор Владимир] Путин», он заявил, что «как правило, это правда».

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«Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения[…] Пригожин оставляет после себя братские могилы. Он оставляет после себя беспорядок на большой части земного шара, я имею в виду Африку, Украину и саму Россию», — сказал Веран.

По словам спикера, Пригожин был «человеком, который выполнял грязную работу Путина», и то, что он делал, «неотделимо от политики» самого главы Кремля.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer-135. РосСМИ сообщили, что он принадлежал главарю частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину. Telegram-каналы страны-террориста России распространяли разные версии о причине падения самолета — удар ПВО, ракетами C-300 или взрыв на борту.

Поздно вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета. Это произошло ровно через два месяца после начала провального «мятежа» вагнеровцев.

Всего, кроме них, на месте нашли тела еще восьми человек. По данным СМИ, это близкие соратники Пригожина и участники войны в Сирии.

