Франция о Пригожине: Он делал грязную работу Путина. Есть веские сомнения относительно причин падения самолета

24 августа, 11:40
Поделиться:
Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Остатки самолета Евгения Пригожина, который упал в Тверской области РФ 24 августа (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Во Франции считают, что есть «обоснованные сомнения» относительно причин падения самолета, в котором, как заявили в России, погиб главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом представитель французского правительства Оливье Веран заявил телеканалу France 2 в четверг, 24 августа.

Комментируя реакцию президента США Джо Байдена, который заявил, что в России «мало что происходит, за чем не стоит [диктатор Владимир] Путин», он заявил, что «как правило, это правда».

Видео дня

Читайте также:

Обломок самолета, на борту которого был Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Marina Lystseva) «Почти наверняка» приказ Путина. Что указывает на спланированное убийство Пригожина, почему именно сейчас и почему версия о ракете ПВО показательна — ISW

«Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения[…] Пригожин оставляет после себя братские могилы. Он оставляет после себя беспорядок на большой части земного шара, я имею в виду Африку, Украину и саму Россию», — сказал Веран.

По словам спикера, Пригожин был «человеком, который выполнял грязную работу Путина», и то, что он делал, «неотделимо от политики» самого главы Кремля.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer-135. РосСМИ сообщили, что он принадлежал главарю частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину. Telegram-каналы страны-террориста России распространяли разные версии о причине падения самолета — удар ПВО, ракетами C-300 или взрыв на борту.

Поздно вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета. Это произошло ровно через два месяца после начала провального «мятежа» вагнеровцев.

Читайте также:

Всего, кроме них, на месте нашли тела еще восьми человек. По данным СМИ, это близкие соратники Пригожина и участники войны в Сирии.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Франция Крушение самолета Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X