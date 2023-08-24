«Неизвестно, для кого это страшнее». Неконтролируемые «вагнеровцы» могут нести угрозу — Зеленский 24 августа, 20:08 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

В четверг, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики ЧВК Вагнер после вероятной смерти своего главаря Евгения Пригожина могут представлять угрозу для других стран.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере.

«Меня уже второй раз за день о нем (Пригожине — ред.) спрашивают. Такое ощущение, что я на похоронах у него нахожусь. Нам столько смертей принесло правительство РФ, включая Пригожина. Ничего хорошего об этих людях я сказать не могу, скажу вам откровенно», — отметил глава государства.



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Он добавил, что кроме суда в Гааге и Божьего суда, для военных преступников в России есть альтернатива в виде российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, Зеленский сказал, что сейчас надо думать о 20 тысячах вагнеровцев, которые теперь остались без контроля.

«Здесь надо подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Беларуси, для Польши, а может, для России. Никто не знает», — отметил президент.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».