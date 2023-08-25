У США нет подтверждений поражения самолета Пригожина ракетой — Пентагон 25 августа, 06:46 В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600 с Пригожиным на борту (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Также Пентагон считает вероятным, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мертв, но не готово сейчас это подтвердить.

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Он подчеркнул, что Пентагон исходит не из официальной российской информации, это следует «из целого ряда факторов». Вместе с тем, по данным Вашингтона, нет сведений, которые бы указывали, что самолет сбили ракетой «земля — воздух».

«Мы считаем эту информацию неточной», — сказал Райдер.

Фото: Инфографика: NV

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что самолет Пригожина был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной с территории России.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев.

Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.