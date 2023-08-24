Путин «скорее всего» стоит за вероятной смертью Пригожина — экс-глава британского Генштаба 24 августа, 12:37 Место крушения самолета Пригожина (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

Бывший начальник британского Генерального штаба Ричард Даннатт заявил, что российский диктатор Владимир Путин «скорее всего» стоит за вероятной смертью главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, что наиболее вероятно, что даже если это не было приказано непосредственно Путиным, это было сделано кем-то, кто знает, чего бы хотел Путин, и обеспечил ликвидацию агрессии», — сказал он.



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По его словам, учитывая баланс вероятностей, «это дело рук Путина».

По мнению Даннатта, если Путин действительно был причастен к этому, то он был вынужден пойти на этот шаг, чтобы укрепить свое пошатнувшееся положение.

«Он [Путин] был ослаблен с того момента, как Пригожин начал свой злополучный марш на Москву два месяца назад», — сказал генерал.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».