«Подарок» будет ждать в Гааге. Глава МИД Эстонии ответил Пригожину на кувалду, которую тот передал в Европарламент — видео 25 ноября, 19:11 Пригожина будут ждать наручники (Фото:скриншот видео / Urmas Reinsalu / Twitter)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хочет подарить хозяину ЧВК Вагнер Евгению Пригожину наручники.

Рейнсалу отреагировал на провокацию Пригожина, который перед этим передал российским пропагандистам «окровавленную» кувалду в кейсе от скрипки «для отправки в Европарламент». Ранее появилась информация, что депутаты Европарламента хотят признать кремлевскую ЧВК террористической организацией.



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У себя в Twitter глава МИД Эстонии опубликовал видео, в котором рассказал, что наручники будут ждать Пригожина и его приспешников в Международном уголовном суде в Гааге, где они ответят за свои преступления в Украине.



«После того, как российский наемник Пригожин послал свой окровавленный молот в Европарламент, я бы хотел, чтобы он принял наш небольшой подарок, который ждет его в Гааге», — написал он.

В сентябре Пригожин признал, что является хозяином ЧВК Вагнера, хотя до этого последовательно отрицал свою причастность и судился с журналистами, которые утверждали обратное.

На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК Вагнера начали вербовать заключенных в российских колониях.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.

