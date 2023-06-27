Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от требований выдать ему Шойгу и Герасимова 27 июня, 19:39 Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин отказался от своих требований выдать ему министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова после переговоров.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс Белта.

По словам Лукашенко, после нескольких раундов переговоров Пригожин в итоге отказался от своих первоначальных требований от российского диктатора Владимира Путина.

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«Он мне сказал: «Я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать невыполнимое», — сказал Лукашенко.

Следующим условием, о выполнении которого договорились обе стороны, по словам Лукашенко, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК на Москву.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.