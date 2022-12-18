Пригожин обвинил Францию в покушении на «вагнеровца» в ЦАР, Париж ответил 18 декабря, 03:39 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)

Российский олигарх и основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил французов в причастности к покушению на одного из руководителей его наемников в столице ЦАР Дмитрия Сытого из-за взрыва бомбы. Париж опровергает обвинения.

Об этом сообщает CNN.



По данным посольства РФ в ЦАР, врачи борются за спасение жизни Сытого, главы Русского дома, который в пятницу, 17 декабря, в Банги получил ранения после взрыва пакета в его руках. Его состояние называют стабильным и серьезным.

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В российских СМИ сообщали, что Сытый находится в реанимации, у него потеря крови, а также было диагностировано сотрясение мозга.

По сообщению российского агентства РИА Новости, глава полиции страны Бьенвену Зокуэ заявил, что Сытый «получил много угроз и уже обратился к властям».

Пригожин обвинил французскую сторону в произошедшем. Однако министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в субботу отвергла обвинения, заявив, что это «хороший пример российской пропаганды».