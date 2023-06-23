«Кучка тварей». Война РФ против Украины началась, чтобы Шойгу «получил звание маршала», НАТО не собиралось нападать — Пригожин 23 июня, 13:47 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что война России против Украины началась якобы для того, чтобы министр обороны РФ Сергей Шойгу «получил звание маршала».

«Война нужна была, чтобы кучка тварей попраздновала и попиарилась, показал, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил звание маршала — приказ уже был готов. И получил вторую звезду героя», — сказал он в видеообращении.

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По его словам, Шойгу «очень хотелось войти в историю как «великий турийский военный руководитель, ставший дважды героем и маршалом фактически в мирное время».

«Война нужна была для одной звезды с дополнительной вышивкой. Для того чтобы один психически больной человек, когда ляжет в гроб — получил на подушке звезду», — заявил Пригожин.



Кроме того, Пригожин заявил, что война нужна была олигархам — «тому клану, который сейчас фактически управляет Россией».

Главарь боевиков также заявил, что до 24 февраля 2022 года со стороны Украины не было «безумной агрессии», и Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию.