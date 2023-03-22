«Удалось добиться значительных результатов в Африке». Пригожин написал письмо Блинкену с предложением профинансировать проект ЧВК Вагнера

22 марта, 19:39
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Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать деятельность его организацию на территории Африки, заявив, что его организации «удалось достичь значительных результатов в области безопасности во всех странах, где она побывала».

Соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале «повара Путина».

«Мы видим, что сегодня, пользуясь занятостью ЧВК Вагнер на украинском направлении, администрации США и других стран пытаются активно перекроить африканский пирог и наложить санкции на всех, кто препятствует вам в этом деле. Но хочу обратить Ваше внимание на то, что многолетние попытки США и их сателлитов "навести порядок" и обеспечить безопасность в Африке ни к чему особенному не привели», - говорится в сообщении.

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Пригожин предложил США поддержать усилия ЧВК Вагнер по обеспечению безопасности в Африке и профинансировать новый проект Вагнер.Безопасная Африка.

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"Вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", - написал основатель ЧВК.

Кроме этого, он предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию американского континента и запустить проекты Вагнер. Безопасная Америка, Вагнер. Безопасная Австралия, Вагнер. Безопасная Азия, Вагнер. Безопасная Антарктика, если он окажется успешным в Африке и попросил этого вопроса.

Письмо Пригожина Энтони Блинкену (Фото: Пресс-служба Евгения Пригожина/Telegram)
Письмо Пригожина Энтони Блинкену / Фото: Пресс-служба Евгения Пригожина/Telegram

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников.

США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США Африка Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Энтони Блинкен

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