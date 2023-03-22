«Удалось добиться значительных результатов в Африке». Пригожин написал письмо Блинкену с предложением профинансировать проект ЧВК Вагнера
Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)
Соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале «повара Путина».
«Мы видим, что сегодня, пользуясь занятостью ЧВК Вагнер на украинском направлении, администрации США и других стран пытаются активно перекроить африканский пирог и наложить санкции на всех, кто препятствует вам в этом деле. Но хочу обратить Ваше внимание на то, что многолетние попытки США и их сателлитов "навести порядок" и обеспечить безопасность в Африке ни к чему особенному не привели», - говорится в сообщении.
Пригожин предложил США поддержать усилия ЧВК Вагнер по обеспечению безопасности в Африке и профинансировать новый проект Вагнер.Безопасная Африка.
"Вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", - написал основатель ЧВК.
Кроме этого, он предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию американского континента и запустить проекты Вагнер. Безопасная Америка, Вагнер. Безопасная Австралия, Вагнер. Безопасная Азия, Вагнер. Безопасная Антарктика, если он окажется успешным в Африке и попросил этого вопроса.
Ранее представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников.
США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов.