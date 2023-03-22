«Удалось добиться значительных результатов в Африке». Пригожин написал письмо Блинкену с предложением профинансировать проект ЧВК Вагнера 22 марта, 19:39 Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

« удалось достичь значительных результатов в области безопасности во всех странах, где она побывала». Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать деятельность его организацию на территории Африки, заявив, что его организацииудалось достичь значительных результатов в области безопасности во всех странах, где она побывала».

Соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале «повара Путина».

«Мы видим, что сегодня, пользуясь занятостью ЧВК Вагнер на украинском направлении, администрации США и других стран пытаются активно перекроить африканский пирог и наложить санкции на всех, кто препятствует вам в этом деле. Но хочу обратить Ваше внимание на то, что многолетние попытки США и их сателлитов "навести порядок" и обеспечить безопасность в Африке ни к чему особенному не привели», - говорится в сообщении.

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Пригожин предложил США поддержать усилия ЧВК Вагнер по обеспечению безопасности в Африке и профинансировать новый проект Вагнер.Безопасная Африка.

"Вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", - написал основатель ЧВК.

Кроме этого, он предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию американского континента и запустить проекты Вагнер. Безопасная Америка, Вагнер. Безопасная Австралия, Вагнер. Безопасная Азия, Вагнер. Безопасная Антарктика, если он окажется успешным в Африке и попросил этого вопроса.

Письмо Пригожина Энтони Блинкену / Фото: Пресс-служба Евгения Пригожина/Telegram

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников.

США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов.